Ноги, що стирчали з валізи, допомогли поліцейським розкрити вбивство

Останки жінки чоловік заховав у валізі / © pixabay.com

У штаті Міссурі (США) чоловік розправився з жінкою, сховав її останки у валізі та викрав її дітей.

Про це повідомляє Law & Crime.

Шериф округу Макдональд отримав повідомлення, що виявлено рожеву валізу, з якої стирчали людські ноги. Усередині — останки 25-річної Джесіки Маккормік. Дзвінок незнайомця, який натрапив на валізу, допоміг поліції розкрити вбивство та викрадення.

Під час розслідування з’ясувалося, що 19 липня Маккормік зверталася до 911. Тоді вона стверджувала, що її партнер Махамед Туксоу приставив до її горла ніж і змусив зайнятися з ним сексом.

Жінка хвилювалася, що він може зашкодити її дітям. Поліцейські одразу виїхали на місце події, але до їхнього прибуття Махамед встиг сховатися. То був останній день, коли Маккормік бачили живою.

Тим часом Махамед намагався заховати дітей у своїх друзів чи родичів. Зрештою він привіз їх до друга, який живе в штаті Айова, а сам зник.

Чоловіка ж упіймали в Гватемалі, а потім екстрадували до США. Тепер Махамеду загрожує довічне ув’язнення.

