Nokia допомогла Росії запустити систему шпигунства - The New York  Times

Фінську телекомунікаційну компанію звинуватили у забезпеченні кібершпигунства Росії в обмін на сприяння веденню бізнесу.

Фінська компанія Nokia допомогла Росії створити масштабну систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-звʼязків.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

The New York Times отримав документи компанії, згідно з якими протягом понад п’яти років Nokia надавала обладнання та послуги для зв’язку СОРМ ("Система оперативно-розшукової діяльності" – інструмент для цифрового спостереження) з найбільшим постачальником телекомунікаційних послуг Росії МТС.

Nokia не розробляє саму технологію для перехоплення комунікації, але вона працювала з російськими компаніями для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРМ до мережі МТС.

Головна розвідувальна служба Росії, ФСБ, використовує СОРМ для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-звʼязків.

“Система також, швидше за все, використовується і зараз, оскільки президент Володимир Путін відсікає та замовчує антивоєнні голоси всередині Росії”, – пише видання.

Nokia, яка не заперечувала достовірність документів, заявила, що відповідно до російського законодавства вона зобовʼязана виготовляти продукти, що дозволять російському оператору звʼязку підключатися до системи СОРМ. Nokia також заявила, що не виробляє, не встановлює та не обслуговує обладнання СОРМ.

Раніше стало відомо, що Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що російські офіційні особи будуть незадоволені продажем.

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