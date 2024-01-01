Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні: чому це важливо

Норвегія не дозволяє продавати зброю та боєприпаси в райони, де йде війна або існує загроза війни. Проте для України зробили виняток.

Уряд Норвегії дозволив прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості до України", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Рішення набуває чинності від 1 січня 2024 року.

Зазначається, що зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до МЗС Норвегії за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну.

Експортні ліцензії для прямих продажів будуть надаватися лише в кожному конкретному випадку. Усі заявки будуть ретельно оцінені. Контроль і надалі відбуватиметься в суворих і відповідальних рамках, відповідно до норм експортного контролю Норвегії, запевняє норвезький уряд.

Чому це важливо

В уряді Норвегії пояснили, що це рішення відповідає нормам експортного контролю країни, в основі якого — ухвала парламенту від 1959 року. Відповідно до неї, Норвегія не продає зброю та боєприпаси в райони, де триває війна або існує загроза війни.

Там також уточнили, що дозвіл на прямі продажі Україні не означає такий самий дозвіл для інших країн, які перебувають у стані війни.

Раніше Україна отримала 190 млн доларів від Норвегії, щоб покрити зарплати і пенсії.

Також повідомлялося, що Норвегія оголосила про додаткову допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів.

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