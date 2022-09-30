Норвегія посилить контроль на кордоні з Росією і готова наслідувати приклад Фінляндії

Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в'їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Мобілізація в Росії та ймовірність того, що російським громадянам не дозволять залишити країну, збільшує ризик незаконного перетину кордону вздовж норвезько-російського кордону.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії.

З цієї причини норвезький уряд заявив, що його збройні сили, розташовані в районі Сьор-Варангер, стежать за російсько-норвезьким кордоном, і розмістить поліцейський гелікоптер із датчиками для виявлення потенційних незаконних перетинів уздовж 198-кілометрового кордону з Росією.

"Поліція контролює ситуацію в Стурскугу (пункт пропуску - ред.), і зараз ми посилюємо присутність поліції в прикордонній зоні також за межами прикордонної станції. Поліцейський гелікоптер є корисним інструментом для моніторингу кордону з норвезької сторони кордону", — заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

У Норвегії також готові наслідувати приклад Фінляндії щодо заборони власникам російських туристичних віз на в’їзд до країни. За інформацією фінської прикордонної служби, понад 50 тисяч росіян в'їхали до Фінляндії після наказу Путіна про мобілізацію минулого тижня.

"Ми швидко закриємо кордон, якщо це стане необхідним, і зміни можуть бути внесені в короткий термін. Мало людей прибуло до Норвегії, порівняно з Фінляндією, і тут ситуація інша", — додала міністерка.

Мель також заявила, що уряд веде тісні переговори з поліцією та митницею Норвегії щодо ситуації на кордоні.

Нагадаємо, що Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видавання віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.