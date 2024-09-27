Норвегія припинить надавати притулок біженцям з шести областей України 

Уряд Норвегії не буде автоматично надавати притулок всім українцям. Біженці із заходу розглядатимуться в індивідуальному випадку.

Про це повідомляє RTE.

Як пояснила міністрка юстиції Емілі Енгер Мель, Норвегія не може прийняти біженців більше, ніж країни Північної Європи.

Таким чином, клопотання щодо біженства від мешканців Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей будуть розглядатися в індивідуальному порядку.

Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що велика кількість біженців в деяких містах створює навантаження на житло, медичне обслуговування та школи.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Норвегія надавала автоматичний захист усім українським біженцям. Країна з населенням 5,6 млн осіб прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж у її північних сусідів.

Як повідомлялося, деяких українських дітей можуть не пропустити до Польщі. Проблема стосується дітей українських біженців, які були "прив’язані" до електронного документа Diia.pl батьків або законних опікунів, що мали статус PESEL UKR.

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