Норвегія приймає українських біженців: які умови та виплати (фото)

Біженці можуть в’їжджати до Норвегії без біометричного паспорту та візи і перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів. Далі можна отримати тимчасовий захист. Для українців у Норвегії передбачене безкоштовне житло, фінансова та медична допомога.

Сайт ТСН.ua розповідає, яку допомогу надають українцям у Норвегії. Про умови проживання, розмір фінансової допомоги, медичну допомогу та навчання.

Хто може отримати тимчасовий захист у Норвегії

Тимчасовий колективний захист можуть отримати усі громадяни України та їхні сім'ї, які були переміщені внаслідок війни. А також громадяни третіх держав та особи без громадянства, які отримали захист у країнах, завданих війною, як-от Україна, та їхні родини. Українці можуть отримати дозвіл на тимчасове перебування в Норвегії на термін до одного року, з можливістю продовження до трьох років. Ви не можете отримати колективний захист, якщо:

‍не проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

проживали в Норвегії чи іншій країні до 24 лютого 2022 року;

маєте посвідку на проживання в Норвегії;

не є громадянином України, але маєте посвідку на проживання в Україні;

Норвегія не є членом ЄС, тому процедура оформлення захисту трохи відрізняється.

Житло для українців у Норвегії

Українцям у Норвегії надають безкоштовне житло. Після прибуття біженців селять у приймальному центрі. А потім, після оформлення документів, у одній з громад країни. Саме комуна відповідає за надання житла. Найчастіше українців розселяють у спеціальних невеликих гуртожитках. Щоб отримати тимчасовий захист не обов’язково жити в наданому житлі — можна самостійно орендувати квартиру.

Медична допомога для біженців у Норвегії

Біженці також мають право отримувати в Норвегії медичну допомогу, якщо ви захворіли, потребуєте отримання стоматологічних послуг або маєте певну залежність. Однак, дорослі після відвідування лікаря мають сплачувати персональну частку. Сума коливається в межах 15-35 євро. Втім допомога надається навіть якщо ви не маєте можливості її оплатити. За госпіталізацію в лікарні платити не треба.

Українці в Норвегії / Leanna Lunde (The Oslo Desk)

Виплати для біженців у Норвегії

Фінансову допомогу в Норвегії можуть отримувати українці, які не в змозі забезпечувати себе самостійно, отримують право на грошову допомогу. Щомісячні виплати перші півроку, під час інтеграційної програми, становлять близько 1 800 євро на дорослу людину. Суму з часом коригують — приблизно 650 євро на дорослого та від 250 до 350 євро на кожну дитину.

Освіта для біженців у Норвегії

Діти з України від 6 до 16 років в Норвегії мають право на безкоштовну освіту. Після цього можна отримати державне місце в коледжі або в університеті зі стипендією.

Детальніше про те, як подати заяву про надання тимчасового захисту можна на сайті посольства України в Королівстві Норвегія.

Нагадаємо, що правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

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