Норвегія слідом за Фінляндією може закрити єдиний КПП на кордоні з Росією: що відомо

Влада Норвегії готова до закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією, заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере.

Про це повідомляє телеканал TV2.

Йонас Гар Стере прокоментував можливість наслідування дій Фінляндії, яка 24 листопада закриває всі пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного.

Як зазначив глава уряду Норвегії, закриття кордону з державою-агресоркою може відбутися “в разі потреби”. Саме так він відповів на запитання журналістів стосовно того, чи доцільним буде відповідний крок.

Зазначимо, що держави сусідки Норвегії — Фінляндія та Естонія — уже ухвалили рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Як пишуть міжнародні ЗМІ, рішення влади цих країн може бути прикладом для наслідування для Осло.

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, набуде чинності відповідне рішення уже в ніч з 23 на 24 листопада. Проте все одно залишатиметься відкритим один прикордонний пункт пропуску Рая-Йосеппі.

Ситуація на кордоні між Фінляндією та Росією

Фінляндія планує закрити всі пункти пропуску на східному кордоні із Росією. Причиною є сприяння російськими прикордонниками перетину нелегалів із третіх країн.

В ніч проти 18 листопада Фінляндія закривала контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Причиною стали масові випадки, коли на кордон прибували громадяни третіх країн без документів, які вимагають притулку. Це відбувалося за сприяння Росії.

Ще раніше влада Фінляндії запровадила додатковий обмежувальний захід — заборонила перетин кордону з Росією на велосипеді. Причиною стало те, що за останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян і громадян третіх країн, які не мають в'їзних документів.

До того ж, Фінляндія майже припинила пускати на свою територію росіян із шенгенськими візами та запровадила заборону на в'їзд зареєстрованих у РA автомобілів.

За наявними даними розвідки, російська влада причетна до транспортування нелегальних мігрантів до фінського кордону.

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