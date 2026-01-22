Норвегія посилює ППО України: “значну кількість" ракет до NASAMS вже отримано

Норвегія повідомила про передавання Україні ракет ППО / © Getty Images

Уряд Норвегії нещодавно передав Україні «значну кількість» ракет для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Це зроблено для того, щоб система, розроблена саме в Норвегії, могла продовжувати захищати українське небо від безжальних російських атак.

Про це йдеться в офіційній заяві на урядовому порталі країни.

«Критична фаза» війни

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, що постачання відбулося у тісній співпраці зі США, щоб встигнути закрити небо в найважчий момент.

«Ми швидко доставили ракети ППО до України в критичній фазі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати українських громадян від смертоносних повітряних атак», — заявив Сандвік.

Ця заява пролунала після першої офіційної зустрічі Сандвіка з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим, який був призначений на посаду цього місяця.

Київ без тепла у лютий мороз

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який відвідав Київ минулого тижня, описав ситуацію як надзвичайно складну.

«Українці зазнають ракетних та дронових атак майже щоночі. Прямо зараз значні райони Києва залишаються без опалення, води та електрики через російські удари. І це відбувається цього тижня, коли температура опускається до мінус 15 градусів», — підкреслив дипломат.

Саме тому, за його словами, посилення ППО є не просто військовою допомогою, а питанням виживання цивільного населення.

Мільярди на 2026 рік

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запевнив, що підтримка Осло буде довготривалою.

«ППО є пріоритетом. Через програму Нансена у 2026 році виділено 85 мільярдів крон (понад 7 млрд євро) на цивільну та військову підтримку України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в тій боротьбі, яку вона веде», — заявив очільник уряду.

Урядовці також нагадали, що комплекси NASAMS довели свою виняткову ефективність проти російських ракет. Окрім Норвегії, ці системи Україні передавали США, Канада та Литва.

