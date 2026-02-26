Норвегія посилює правила в’їзду для військовозобов’язаних українців: що зміниться

Норвегія скасовує колективний захист для чоловіків з України / © Getty Images

Норвегія має намір суттєво посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України. Вже незабаром українці віком від 18 до 60 років не зможуть автоматично отримувати в цій країні тимчасовий колективний захист.

Про це повідомило Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії.

Чому скасовують колективний захист

За даними уряду, Норвегія вже прийняла найбільше українців серед країн Північної Європи — майже 100 тисяч осіб. Це створює шалений тиск на місцеві муніципалітети, яким бракує житла та ресурсів для забезпечення базових послуг. Крім того, на рішення вплинули й кроки сусідньої Данії, яка також обмежує права на перебування для українців.

«Імміграція до Норвегії має бути контрольованою, стійкою та справедливою. З осені 2025 року Норвегія, як і кілька європейських країн, відчула збільшення кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до країни», — заявила міністерка юстиції Астрі Оас-Гансен.

Тому замість автоматичного отримання захисту разом з іншими біженцями, чоловіки призовного віку будуть змушені подавати заяви на отримання притулку за звичайними жорсткими правилами. Практика показує, що отримати дозвіл на проживання за такою процедурою набагато складніше.

Кого стосуватимуться винятки

В уряді наголошують, що нові правила застосовуватимуться виключно до нових шукачів притулку. Ті військовозобов’язані українці, які вже перебувають у Норвегії та мають статус колективного захисту, його не втратять.

Крім того, обмеження не стосуватимуться чоловіків, які мають документальне підтвердження про звільнення від військової служби або очевидно нездатні служити за станом здоров’я. Винятки також зроблять для осіб, яких евакуювали на лікування через європейську систему Medevac, та батьків-одинаків, які самостійно доглядають за дітьми в Норвегії.

Очікується, що уряд ухвалить ці зміни до законодавства ще до Великодня, після чого вони швидко набудуть чинності.

Нагадаємо, уряд однієї з європейських держав пішов на поступки українцям. Біженці, які перебувають у Великій Британії через війну, зможуть подавати документи на подовження віз за 90 днів до завершення терміну дії дозволу.