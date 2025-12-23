Норвегія розробляє плани евакуації населення поблизу кордону з Росією — VG

Прапор Норвегії / © Getty Images

На тлі зростання загроз із боку Росії, влада Норвегії розпочала підготовку планів евакуації цивільного населення в регіонах, що розташовані поблизу кордону з РФ або мають стратегічне військове значення.

Про це повідомила керівниця Управління цивільного захисту Норвегії (DSB) Елізабет Орсетер, передає VG.

DSB спільно з норвезькими Збройними силами та поліцією проводить оцінку ризиків у прикордонних районах, зокрема у муніципалітетах Тромсе, Фіннмарк і Сер-Варангер. У цих регіонах місцева влада вже почала підготовку до можливої організованої евакуації, яка передбачатиме реєстрацію переміщених осіб і забезпечення їх житлом.

«Ми не можемо допустити, щоб хоча б один норвежець опинився по той бік окупаційної лінії», — наголосив мер Барду Торальф Геймдал.

Крім того, фахівці з DSB оцінюють можливості інших муніципалітетів, які можуть прийняти евакуйованих — у сферах медицини, освіти, соціального забезпечення та розміщення.

Як уточнюється, оновлення та деталізація планів евакуації стане одним із пріоритетних напрямів роботи цивільного захисту Норвегії у 2026 році.

Російська агресія, зокрема війна проти України, стала тригером масштабного перегляду підходів до оборони та безпеки в європейських країнах. Норвегія, як одна з країн НАТО, активізує заходи з посилення національної стійкості та готовності до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 11 грудня у Берліні генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни готуватися до війни. Він наголосив, що Росія повернула до ЄС війну, масштаби якої можуть вирости до світової.

Раніше генерал Норвегії пояснив, чому Путін не відмовився від планів щодо України.