Норвегія скептично ставиться до ініціативи Трампа щодо Гази / © pixabay.com

Норвегія не може погодитися на участь у «Раді миру» Дональда Трампа у нинішньому вигляді.

Про це заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Мотцфельдт Кравік заявив в новому випуску подкасту Aftenpodden USA.

«Цілком зрозуміло, що ми не можемо брати участь у структурі, яка ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право. Це було б абсолютно неможливо для нас — і не лише для нас, а й для більшості принаймні європейських держав та багатьох інших країн, які спираються на ООН та міжнародне право у своїй зовнішній політиці», — зазначив Кравік.

Він підтвердив, що Норвегія не може сказати «так» нинішній версії Board of Peace («Мирна рада»), яку готує президент США Дональд Трамп.

За задумом Трампа, «Рада миру» має стати глобальною організацією під його керівництвом, де він зберігатиме право вето. Початково рада мала займатися відновленням Гази, але Кравік зазначив, що отримане статутне положення передбачає ширший мандат щодо миротворчих та безпекових питань, очолюваний «chairman Trump».

«Ми не були повністю готові до такого», — додав він.

Скептичні країни і міжнародна реакція

Раніше лідерка норвезької партії Venstre Гурі Мелбі закликала уряд чітко відмовитися від участі. Інші країни також відхилили запрошення.

Так, Франція не має наміру погоджуватися на участь у «Раді миру», повідомило джерело, близьке до президента Емманюеля Макрона. У відповідь Трамп пригрозив впровадити мито 200% на французьке вино та шампанське, щоб змусити Макрона долучитися.

Президент Фінляндії Александр Стубб також висловив скепсис, зазначивши, що найкращим форумом для мирних переговорів залишається ООН.

Прем’єр-міністр Канади Стівен Карні натякнув, що країна може долучитися, але джерела уряду Канади уточнили, що країна не заплатить за місце у раді.

На засіданні у Давосі Карні назвав ініціативу «позитивною», але додав, що потрібно уважно опрацювати її структуру та формат.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан похвалився, що президент США Дональд Трамп запросив Угорщину доєднатися до створеної ним «Ради миру».