Світ

Світ
434
2 хв

Норвегія забороняє “курей-франкенштейнів”: чому країна робить цей крок

Норвегія стала першою країною світу, що поетапно відмовляється від вирощування швидкорослих “турбокурчат” до 2027 року. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Курча

Курча / © Pexels

Норвегія оголосила про поетапний відмову від використання “курей-франкенштейнів” до 2027 року, ставши першою країною світу, яка взяла на себе зобов’язання вирощувати всіх птахів за високими стандартами благополуччя. Цей крок вже називають “історичним моментом” у сфері захисту тварин.

Про це повідомляє Plantbasednews.

У Норвегії щороку вирощується близько 70 мільйонів курей для виробництва продуктів харчування. Так звані “турбокурчата” — це швидкорослі породи, виведені для досягнення максимальної ваги за мінімальний час. Через це тварини часто стикаються з проблемами зі здоров’ям: перенапруженням кісток, м’язів та суглобів, а більшість курей втрачає здатність ходити ще до кінця свого короткого життя.

За даними організації Humane World for Animals, ціплята-гибриди досягають “забійного” ваги всього за шість тижнів, що призводить до серйозних фізичних страждань. Humane League UK описує їхнє життя як “надзвичайно коротке і мучительне”.

“Те, що відбувається в Норвегії, — це історичний момент, одне з найбільших досягнень у сфері благополуччя тварин у всій історії”, — наголосив Коннор Джексон, генеральний директор британського відділення коаліції Anima International.

“Це показує, що перехід від швидкорослих порід можливий. Водночас це демонструє, наскільки ми відстаємо у Великій Британії, де компанії лише починають вирішувати цю проблему”.

Захисники тварин сподіваються, що приклад Норвегії надихне інші країни та великі компанії відмовитися від практики швидкорослих порід і перейти до більш гуманного вирощування курей.

Раніше повідомлялось, що у Національному природному парку “Тузлівські лимани” фіксують масову загибель птахів, зокрема чорношиїх пірникоз, після витоку соняшникової олії, який стався в результаті дронової атаки рашистів на промисловий об’єкт.

