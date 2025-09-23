Росія не вперше порушує повітряний простір Норвегії у цьому році: що відомо

Йонас Гар Стьоре / © Associated Press

Уряд Норвегії повідомив, що російські військові літаки тричі порушували повітряний простір країни у 2025 році. Це сталося вперше за понад десять років.

Про це пише Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що ці порушення, які тривали від однієї до чотирьох хвилин, є «неприйнятними», незалежно від того, були вони навмисними чи спричинені навігаційними помилками.

За його словами, хоча ці інциденти були меншими за масштабом, ніж порушення в повітряному просторі Естонії, Польщі та Румунії, влада Норвегії ставиться до них дуже серйозно.

Протягом останніх двох тижнів декілька країн НАТО звинуватили Росію у безпрецедентних порушеннях свого повітряного простору.

Нагадаємо, 22 вересня, усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені. Причиною стало спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу повітряного простору аеропорту. Також повітряну тривогу оголосили і в Норвегії.

За словами представника операційного відділу, дрони були виявлені системою оборони. Невдовзі після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Наразі невідомо, чи є вони причетними до запуску безпілотників. Розслідування триває.

Раніеш, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.