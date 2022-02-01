Норвезький суд відмовив неонацистові Брейвіку, який вбив 77 людей, у достроковому звільненні

Засуджений мав право просити умовно-дострокове звільнення після відбування перших 10 років свого терміну.

Норвезький суд відмовив терористові Андерсу Брейвіку, засудженому до 21 року ув'язнення, в умовно-достроковому звільненні.

Про це інформує Reuters.

Неонацист Брейвік убив 77 людей під час масового вбивства в Норвегії у липні 2011 року. Терорист убив вісьмох осіб, влаштувавши вибух в Осло, а потім розстріляв ще 69 людей, більшість з яких були підлітками, у молодіжному таборі.

Брейвіку призначили максимальний термін ув'язнення, можливий у Норвегії — 21 рік. Термін можуть подовжити, якщо суд вирішить, що зловмисник і надалі є загрозою для суспільства.

Засуджений мав право просити умовно-дострокового звільнення після відбуття перших 10-ти років свого терміну. Після першої відмови, відповідно до норвезького законодавства, Брейвік отримав право подавати аналогічні клопотання щороку.

На суді Брейвік звинуватив у своїх злочинах ультраправих екстремістів, заявивши, що вони йому промивали мізки. Терорист зізнався, що у разі виходу на волю, продовжить боротьбу за права білих, але мирними засобами.

Суд заявив, що Брейвіку не можна вірити. Згідно з висновками суду, терорист наразі навряд чи зможе пристосуватися до життя за межами в’язниці, а ризик повторних злочинів є значним.

Психіатр тюремної служби своєю чергою сказав, що Брейвік , як і десять років тому, становить загрозу для суспільства.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у Норвегії стався ще один теракт - озброєний луком та стрілами чоловік розстріляв перехожих, убивши п'ятьох людей і поранивши ще двох.

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