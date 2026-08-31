"Носова частина вибухнула, люди вибивали вікна": очевидці розповіли про аварію порома біля Кіпру

Люди чекають на новин про своїх близьких біля порту в Кіренії після того, як біля узбережжя перекинувся пором / © Getty Images

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Пором із 267 пасажирами на борту затонув біля берегів Кіпру після вибуху в носовій частині судна. Очевидці розповіли про паніку та відсутність організації евакуації, тоді як рятувальні служби продовжують пошуки зниклих.

Про це пише LadBible.

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Число загиблих унаслідок аварії порома зросло до восьми. Водночас рятувальники продовжують операцію з пошуку людей, які досі вважаються зниклими безвісти.

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Прем’єр-міністр самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру Унал Устель наголосив, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть «безперервно», допоки не буде встановлено місцеперебування всіх постраждалих. Станом на цей момент 23 пасажири залишаються зниклими.

Пором затонув біля узбережжя Кіренії 30 серпня приблизно о 12:10 за місцевим часом. Після інциденту правоохоронці затримали капітана судна та сімох членів його екіпажу.

Один із очевидців, чоловік віком близько 50 років, розповів, що передня частина порома «вибухнула», після чого «бічні вікна вилетіли», коли вода почала проникати всередину судна.

«Ті, хто міг, вибралися», — сказав він.

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За словами чоловіка, капітан був серед перших, хто покинув пором, при цьому «нічого не організувавши».

Ще один свідок, якому близько 30 років, описав момент аварії так: «Сидіння почали плавати, капітан продовжував рухатися, а носова частина вибухнула».

Пасажир, який вижив, Ефе Мультічі, розповів про перебіг трагедії.

«Я був унизу, і всередину почала просочуватися вода. Ми сказали про це екіпажу. Було дуже вітряно. Судно продовжувало то підійматися, то падати вниз. Коли всередину почала просочуватися вода, ми повідомили екіпажу. Вони не сприйняли це серйозно. Деякі люди не могли знайти рятувальні жилети, тому їм довелося стрибати з судна без них. Це була величезна проблема: рятувальні жилети. У якийсь момент судно нахилилося набік. Воно завалилося вліво. Деякі люди розбивали вікна, деякі двері не відчинялися», — розповів чоловік.

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Мультічі зазначив, що йому вдалося знайти рятувальний жилет і перебратися на надувний рятувальний пліт.

Після аварії Устель повідомив про роботу спеціально створеного Кризового штабу та запевнив, що ситуацію контролюють державні служби.

«Ми щомиті уважно стежимо за перебігом подій через Кризовий штаб, який ми створили після трагічної аварії судна, що сталася біля узбережжя Гірне», — заявив прем’єр-міністр.

Він також повідомив про кількість врятованих та загиблих.

«Із загальної кількості 267 людей, які перебували на борту судна, 237 були врятовані нашими командами. На жаль, семеро людей загинули. Наші пошуково-рятувальні операції з метою знайти 23 зниклих безвісти тривають безперервно, усі наші ресурси мобілізовані. Прошу Аллаха прийняти душі тих, хто загинув, і висловлюю співчуття їхнім родинам та близьким, бажаю їм терпіння та сил. Молюся за якнайшвидше одужання постраждалих», — висловився Устель.

Своєю чергою, речник міжнародно визнаного уряду Кіпру Костянтинос Летимбіотіс відреагував на трагедію у соцмережі X.

«У ці важкі часи наші думки з тими, хто втратив життя, постраждалими та всіма, хто переживає цю трагедію», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 30 серпня біля північного узбережжя Кіпру перекинувся і затонув пасажирський пором FILOJET, який прямував з Кіренії до Туреччини. На борту перебувало 267 людей (259 пасажирів і 8 членів екіпажу). Судно почало набирати воду та перекинулося за чотири морські милі від порту виходу через сильні удари хвиль, які пошкодили носову частину. Уряди Північного Кіпру та Туреччини розгорнули рятувальну операцію із залученням суден і гелікоптерів, однак пором повністю пішов на дно на глибину понад 500 м. Капітана та екіпаж судна затримано для з’ясування причин трагедії.

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