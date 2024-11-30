Нотр-Дам тоді та зараз: перші фото собору через п'ять років після пожежі

Знаменитий собор Нотр-Дам у Парижі, один із головних символів міста, готовий знову відчинити свої двері після масштабної реставрації, яка тривала понад п'ять років після руйнівної пожежі 2019 року.

Про це повідомляє BBC.

У п'ятницю, 29 листопада, президент Франції Еммануель Макрон відвідав собор разом із дружиною Бріжит і архієпископом Парижа Лораном Ульріхом, що дозволило вперше побачити результати відновлення святині.

Офіційне відкриття Нотр-Дама відбудеться 7 грудня і обіцяє стати гучною подією. Президент Макрон, який після пожежі пообіцяв відновити собор за час свого правління, неодноразово відвідував хід робіт і контролював їхній перебіг.

Еммануель Макрон із дружиною першими відвідали собор / Фото: Getty Images

Собор Паризької Богоматері після реставрації / Фото: Getty Images

Реставрація Нотр-Дама обійшлася Франції у 700 мільйонів євро, частину з яких надали приватні інвестори. Основні труднощі виникли під час відновлення даху та шпиля. Для цих робіт використали дуб, зібраний по всій країні. У роботах брали участь 250 будівельних компаній і сотні фахівців.

Собор Паризької Богоматері 2019 та 2024 року / Фото: Getty Images

Собор Паризької Богоматері 2019 та 2024 року / Фото: Getty Images

Великі вітражі, які є однією з найвпізнаваніших деталей Собору Паризької Богоматері, частково збереглися після пожежі. Хоча багато оригінальних елементів втрачено через попередні катастрофи, на фото видно, що деякі вітражі було ретельно відновлено, і вони знову сяють у всій красі.

Собор Паризької Богоматері 2019 та 2024 року / Фото: Getty Images

Собор Паризької Богоматері 2019 та 2024 року / Фото: Getty Images

Наразі завершуються останні деталі інтер'єру собору, включно з доставкою меблів, виготовлених за спеціальними замовленнями. Все готово до урочистого відкриття, яке збігається з різдвяним сезоном.

Собор Паризької Богоматері 2019 та 2024 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, пожежа знищила дах, шпиль, годинник і частину дерев'яної конструкції собору. Більш ніж 500 пожежників боролися з вогнем протягом дев'яти годин. Сьогодні оновлений шпиль, який вперше був зведений у XII столітті й відновлений у XIX столітті, знову прикрашає небо над Парижем. Його висота становить 96 метрів.

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