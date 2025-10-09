ТСН у соціальних мережах

Світ
100
1 хв

Ноутбук врятував чоловіка від бандитської кулі

У Бразилії чоловік врятувався і вижив від збройного пограбування завдяки своєму ноутбуку.

Віра Хмельницька
Ноутбук врятував життя китайцю

Ноутбук врятував життя китайцю / © Pixabay

У Бразилії громадянин Китаю дивом вижив завдяки ноутбуку, що лежав у рюкзаку.

Про це повідомляє видання Mothership.

Інцидент стався у місті Сан-Паулу. Китаєць, збирався їхати до аеропорту після робочого відрядження. У нього був багаж, а на — плечах рюкзак. Раптом поряд із чоловіком зупинилася машина, з якої вискочили кілька озброєних грабіжників і вимагали віддати всі цінності.

«У мене в рюкзаку був ноутбук і важливі документи, тому я розвернувся і кинувся тікати», — розповів Чжан.

Він пробіг близько 40 метрів, а коли обернувся, побачив, що грабіжники схопили його багаж і втекли.

В аеропорту під час огляду з’ясувалося, що китаєць дивом урятувався від смерті. Митники виявили, що у його ноутбуці застряглу куля. Чжан зізнався, що навіть не зрозумів, що в його стріляли.

Він розповів, що збитки від пограбування склали близько трьох тисяч сінгапурських доларів. Чоловік також зазначив, що друзі попереджали його про криміногенну ситуацію в Сан-Паулу і радили ніколи не носити із собою нічого цінного.

Раніше повідомлялося, що підліток вижив у польоті, заховавшись у відсіку шасі літака.

100
