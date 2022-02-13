Нова агресія Росії проти України: у Білому домі розкрили деталі розмови Байдена та Путіна

Нова агресія Росії проти України: у Білому домі розкрили деталі розмови Байдена та Путіна

Байден запевнив про рішучу підтримку України навіть після ймовірного вторгнення Росії.

В Білому домі повідомили подробиці телефонної розмови президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена, яка відбулася у суботу, 12 лютого. Головна тема - нова російська агресія РФ проти України.

Про це йшлося під час брифінгу високопосадовця адміністрації США.

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За його словами, розмова між двома президентами була професійною та змістовною.

"Ми поклали на стіл ідеї, які були б в наших та інтересах наших союзників, які б посилили європейську безпеку, і це б також вирішило деякі висловлені Росією занепокоєння, так само як ми чітко заявили, що ми віддані відстоюванню суверенітету, територіальної цілісності України та права держав вибирати свої власні заходи безпеки", - сказав високопосадовець.

Він розповів, що під час переговорів американському лідеру не вдалося зрозуміти, чи готовий президент країни-агресорки йти дипломатисним шляхом. Також високопосадовець, коментуючи розмови президентів, попередив про катастрофічні наслідки у разі вторгнення Росії.

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"Однак залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія в досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не шляхом застосування сили. Ми продовжуємо підтримувати перспективу деескалації за допомогою дипломатії. Але ми також добре розуміємо перспективи цього, враховуючи очевидні кроки, які Росія робить прямо на наших очах. Ставки занадто високі, щоб дозволити Росії вдатися до дій, які, на нашу думку, були б катастрофічними.

Щоб не вирішила Росія, наша оцінка полягає в тому, що їхні зусилля покращити своє стратегічне положення вже зазнають невдачі, і це лише посилиться, якщо вони вирішать вдатися до військових дій. Росія вже стає все більш ізольованою від усього світу та все більш залежною від Китаю", - розповів він.

Також у Білому домі заявили про рішучу підтримку України навіть після ймовірного вторгнення Росії. "Ми не маємо повної видимості щодо прийняття рішень президентом Путіним. Якщо Росія продовжить шлях до ескалації, Сполучені Штати продовжуватимуть посилювати підтримку України, щоб дати їй змогу захистити себе", - відповів високопосадовець на запитання журналістів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у суботу, 12 лютого, поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Вона тривала понад годину.

Своєю чергою у Кремлі інформують, що розмова президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена була досить збалансованою.

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