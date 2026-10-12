Нова атака на аеропорт Ер-Ріяда: одна людина загинула, ще понад 10 поранені

Єменські хусити взяли на себе відповідальність за попередню атаку / © Associated Press

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Щонайменше одна людина загинула і 11 отримали поранення внаслідок чергового удару по Міжнародному аеропорту імені короля Халіда в столиці Саудівської Аравії.

Про це повідомило Управління цивільної авіації країни.

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«Головне управління цивільної авіації (GACA) уточнює, що внаслідок нападу загинув громадянин Пакистану, ще 11 осіб отримали поранення», — йдеться у повідомленні відомства у соцмережі X.

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Що відомо про атаки хуситів на аеропорт

Нова атака сталася наступного дня після удару, внаслідок якого 13 людей загинули та понад 300 постраждали. Раніше минулого тижня аеропорт також ставав мішенню атак.

Хусити взяли відповідальність за ці напади та застерегли авіакомпанії та пасажирів від використання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії.

Бойовики повідомили, що атакували аеропорт за допомогою балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників.

Як заявив у неділю представник хуситів Яхья Сарі, угруповання також завдало ударів по саудівських нафтових об’єктах та аеропорту Даммама на сході королівства.

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Він пообіцяв продовжувати «операції з нарощуванням інтенсивності в глибині території Саудівської Аравії», попередивши, що всі аеропорти країни, за винятком тих, що знаходяться у священних для мусульман містах Мекка та Медіна, є потенційними цілями.

Нагадаємо, 8 жовтня єменські хусити заявили про удар по аеропорту в Ер-Ріяді, внаслідок якого було пошкоджено пасажирський літак.

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