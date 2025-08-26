Нова атомна субмарина РФ "Перм": експерт оцінив характеристики й темпи будівництва

Російська субмарина / Ілюстративне фото / © Associated Press

Нова атомна субмарина РФ є носієм ракет типів «Калібр», «Циркон» та «Онікс». Росіяни вже побудували 5 одиниць.

Про це розповів в ефірі «КИЇВ24» Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС.

У росіян зараз вже є п’ять побудованих таких підводних човнів, чотири ще будуються і два човни — планують будувати.

«Але я хочу сказати, що на початку всієї програми вони планували побудувати аж тридцять таких човнів. Тобто, в принципі, не все так, скажімо, гарно», — зазначив він.

Ключові характеристики субмарини

За словами Риженка, головні переваги атомного підводного човна:

новий реактор, який може працювати 25-30 років без перезавантаження;

передбачено 10 торпедних апаратів калібру 533 мм та 8 шахт для крилатих ракет (у кожній 4 або 5 ракет);

здатен нести ракети типів «Калібр», «Циркон», «Онікс».

Нагадаємо, у суботу, 23 серпня, вперше атомний підводний крейсер К-572 «Перм» вийшов у море для проведення заводських ходових випробувань. Субмарина збудована в Сєверодвінську. Вона є п’ятим кораблем модернізованого проєкту 08851, також відомого як «Ясень-М».

Цей багатоцільовий підводн ий човен став першим, що отримав на озброєння крилаті ракети «Циркон», які в Росії називають гіперзвуковими. Підводні човни серії «Ясень» належать до четвертого покоління субмарин і можуть нести крилаті ракети.