ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Нова атомна субмарина РФ "Перм": експерт оцінив характеристики й темпи будівництва

30 одиниць

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Російська субмарина / Ілюстративне фото

Російська субмарина / Ілюстративне фото / © Associated Press

Нова атомна субмарина РФ є носієм ракет типів «Калібр», «Циркон» та «Онікс». Росіяни вже побудували 5 одиниць.

Про це розповів в ефірі «КИЇВ24» Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС.

У росіян зараз вже є п’ять побудованих таких підводних човнів, чотири ще будуються і два човни — планують будувати.

«Але я хочу сказати, що на початку всієї програми вони планували побудувати аж тридцять таких човнів. Тобто, в принципі, не все так, скажімо, гарно», — зазначив він.

Ключові характеристики субмарини

За словами Риженка, головні переваги атомного підводного човна:

  • новий реактор, який може працювати 25-30 років без перезавантаження;

  • передбачено 10 торпедних апаратів калібру 533 мм та 8 шахт для крилатих ракет (у кожній 4 або 5 ракет);

  • здатен нести ракети типів «Калібр», «Циркон», «Онікс».

Нагадаємо, у суботу, 23 серпня, вперше атомний підводний крейсер К-572 «Перм» вийшов у море для проведення заводських ходових випробувань. Субмарина збудована в Сєверодвінську. Вона є п’ятим кораблем модернізованого проєкту 08851, також відомого як «Ясень-М».

Цей багатоцільовий підводн ий човен став першим, що отримав на озброєння крилаті ракети «Циркон», які в Росії називають гіперзвуковими. Підводні човни серії «Ясень» належать до четвертого покоління субмарин і можуть нести крилаті ракети.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie