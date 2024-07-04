Нова "бавовна" в Росії: Тамбовську область атакували безпілотники - де вибухало

В Росії щось знову вибухало. У Тамбовській області вранці 4 липня прогриміли щонайменше чотири вибухи. Місто Котовськ атакували безпілотники.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

“У районі четвертої ранку в Тамбовській області зафіксовано приліт двох БПЛА. Обидва знищені. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем”, — написав у своїх соцмережах губернатор Максим Єгоров.

Зі свого боку місцевий мешканець повідомив телеграм-каналу, що засобам ППО не вдалося збити безпілотник. Атака сталася в районі порохового заводу.

“Якщо було збито два дрони, то чому тоді все ж таки стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову брешить”, — розповів він.

Нагадаємо, що у Севастополі вдень 4 липня пролунали сильні вибухи.

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