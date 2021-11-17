Нова епідемія: в США зафіксували рекордну кількість смертей від передозування наркотиків

Епідемія наркотиків в Америці є найсмертоноснішою за всю історію.

Дані Центраму контролю та профілактики захворювань (CDC) свідчать, що у США понад 100 000 людей померли від передозування наркотиків протягом 12-місячного періоду (від травня 2020 року до квітень 2021 року).

Про це повідомляє CNN з посиланням на федеральні дані CDC.

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Як пише видання, "епідемія наркотиків в Америці є найсмертоноснішою за всю історію".

Згідно з опублікованими 17 листопада даними CDC, це новий рекорд: кількість смертей від передозування зросла на 28,5% порівняно з аналогічним періодом роком і майже подвоїлася за останні п’ять років.

Основна причина смертей від передозування - це опіоїди. Як стерджують фахівці, с интетичні опіоїди, насамперед фентаніл, спричинили майже дві третини (64%) усіх смертей від передозування наркотиків за 12-місячний період. Це на 49% більше, ніж роком раніше.

За словами експертів, пандемія COVID-19 і зростання вживання фентанілу стали ключовими факторами зростання кількості смертей від передозування. Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, коронавірус за той самий період (від травня 2020 року до квітень 2021 року) забрав життя близько 509 000 людей.

Минулого місяця Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США опублікувало огляд плану адміністрації Байдена щодо боротьби з передозуванням наркотиків. Ця програма містить заходи, спрямовані на усунення практики призначення опіоїдів та усунення перешкод для лікування, а також підтримку відновлення та федеральну підтримку стратегій зменшення шкоди.

Останні оцінки CDC показують, що смертність від передозування наркотиками знаходиться десь між кількістю смертей від хвороби Альцгеймера та діабету. У 2019 році хвороба Альцгеймера спричинила близько 121 000 смертей, а діабет вбив близько 88 000 людей у ​​США. Серцево-судинні захворювання були основною причиною смерті в США в 2019 році, загинувши майже 660 000 людей. Рак спричинив майже 600 000 смертей.

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