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"Нова фаза гібридної війни": у Латвії прокоментували аварії на "Північних потоках"

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"Нова фаза гібридної війни": у Латвії прокоментували аварії на "Північних потоках"

Фото: Associated Press

Коментуючи витоки газу у трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", у Латвії заявили про можливий початок нової фази гібридної війни.

Латвія також готова підтримати розслідування витоку газу будь-яким способом.

Про це очільник латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс заявив у Мережі.

Міністр зазначив, що нібито саботаж на трубопроводах треба класифікувати як найсерйозніший інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі.

"Латвія солідарна з Данією і готова підтримати розслідування будь-яким способом. Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни", – йдеться в дописі Рінкевичса.

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм.

Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії. Не виключені диверсії "під чужим прапором".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
645
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