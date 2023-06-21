“Нова географія” для російських школярів: з підручника вилучили згадку про Україну (фото)

На ілюстративній мапі в російському шкільному підручнику Україна присутня, але в описі держав, які межують з РФ, про неї “забули”.

У російському підручнику з предмета "Навколишній світ", який вивчають учні третього класу, Україна не згадується як країна, що має спільний кордон із РФ.

На це звернули увагу в російському Telegram-каналі "Tayga".

На мапі, яка ілюструє держави, що сусідять із Російською Федерацією, Україна присутня, щоправда, без анексованого Криму, але з Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями. Примітка вказує, що кордони зображено станом на січень 2022 року.

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Однак у розділі, в якому автори підручника описують держави, які межують з РФ, про Україну чомусь забули.

У тексті російським школярам спершу пропонують самим дати відповідь, які країни є сусідками РФ на заході та південному заході. Відтак починається їхній перелік із трьох балтійських країн, тоді згадується про Польщу, яка має кордон із Калінінградською областю.

Після цього автори підручника пишуть про Білорусь, використовуючи радянське написання країни “Білорусія”, та одразу переходять до південного кордону, де, за їхніми словами, розташовані псевдодержави Абхазія та Південна Осетія — території, які втратила Грузія після війни 2008 року.

У російському підручнику з предмета "Навколишній світ" про Україну не згадують як про державу, що межує з РФ / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, в російських підручниках почали прибирати згадки про місто Київ у параграфах про історію Київської Русі.

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