Нова грошова допомога для українців в Польщі: хто зможе отримати 700 та 600 злотих

Нова грошова допомога для українців в Польщі: хто зможе отримати 700 та 600 злотих

Українці, які втекли від війни до Польщі та знайшли там тимчасовий захист, можуть отримати ще одну грошову допомогу від німецької благодійної організації Diakonie Katastrophenhilfe.

Який розмір допомоги

Українці зможуть отримувати один раз на місяць протягом трьох місяців допомогу розміром 700 злотих на одну особу та по 600 злотих на кожного наступного члена сім’ї. Для участі у програмі не потрібно бути громадянином України, якщо можете довести, що ви легально проживаєте в Україні.

Умови отримання допомоги такі:

Прибуття в Польщу від 24 лютого 2022 року Умова від’їзду після 24 лютого 2022 року поширюється лише на одного члена сім’ї.

Ніхто із сім'ї не отримували іншої фінансової допомоги від УВКБ ООН або іншої неурядової організації. Це не стосується підтримки від соціальних служб у Польщі.

Ніхто із членів сім’ї не працює у Польщі та не має доступу до будь-яких видів доходу.

Окрім цього, потрібно відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

ви один батько або мати у Польщі,

ви людина віком 65 і з вами немає інших дорослих членів сім’ї,

ви вагітна,

ви маєте під опікою двох або більше дітей,

у вас є член сім’ї з особливими потребами,

у вас є член сім’ї з хронічним/серйозним захворюванням.

Як зареєструватись на отримання допомоги

Усі члени сім’ї, які мають право на допомогу, включаючи дітей та інших членів сім’ї, повинні особисто прийти до Реєстраційного центру Diakonie Katastrophenhilfe (DKH).

Документи потрібні для отримання допомоги - паспорт, будь-яке посвідчення особи, документ, який може підтвердити особу та особи членів вашої родини та будь-який документ, який підтверджує дату в’їзду до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Для участі у програмі потрібно вказати номер PESEL та зареєструватися за посиланням.

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