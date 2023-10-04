“Нова холодна війна”: Північна Корея звинуватила США у посиленні ядерної загрози

Північна Корея розкритикувала Сполучені Штати через нещодавню доповідь Пентагону, яка назвала їх “постійною” загрозою через наявність зброї масового знищення, заявивши 4 жовтня, що відповість на будь-яку американську агресію чи провокації “найпотужнішою та найтривалішою стратегією реагування”.

Про це пише Associated Press.

“Стратегія протидії зброї масового знищення до 2023 року”

Минулого тижня Пентагон оприлюднив незасекречену версію своєї “Стратегії протидії зброї масового знищення до 2023 року”, в якій описані виклики, пов'язані зі зброєю масового знищення, і методи їх подолання. У доповіді зазначається, що в той час як Китай і Росія становлять “головні виклики у сфері ЗМЗ”, Північна Корея, Іран і насильницькі екстремістські організації залишаються “постійними регіональними загрозами”, на які також необхідно реагувати.

Такі описи Північної Кореї з боку США і гнівна відповідь Північної Кореї не є чимось незвичайним. Але останній обмін думками відбувається на тлі занепокоєння, що Північна Корея просуває угоду з Росією про передачу зброї всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

“Обурення КНДР”

“США щойно розкрили свій небезпечний намір агресії, щоб серйозно порушити суверенітет і безпеку (Північної Кореї) та інших незалежних суверенних держав, погрожуючи їм зброєю масового знищення, і реалізувати свої дикі амбіції щодо захоплення глобальної військової гегемонії”, — заявив неназваний представник міністерства оборони Північної Кореї в заяві, яку поширили державні засоби масової інформації.

Північнокорейські військові “протистоятимуть військовій стратегії та провокаціям американського імперіалістичного агресора за допомогою найбільш потужної та стійкої стратегії відповіді”, — йдеться у заяві.

Ядерна програма Північної Кореї набула нової актуальності після прийняття минулого року закону, який дозволяє превентивне застосування ядерної зброї. З початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 ракетних випробувань, багато з яких включали в себе ядерну зброю, потенційно здатну націлити її на США і Південну Корею.

Ядерний закон КНДР

Минулого тижня парламент Північної Кореї вніс зміни до конституції країни, включивши до неї ядерний закон, що свідчить про подальше посилення ядерної доктрини КНДР. Під час засідання парламенту лідер Кім Чен Ин закликав до експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї і до того, щоб його країна відігравала більшу роль у коаліції країн, які протистоять Сполученим Штатам у “новій холодній війні”.

На цьому фото, наданому північнокорейським урядом, зображена міжконтинентальна балістична ракета під час навчань із запуску в міжнародному аеропорту Сунан у Пхеньяні, Північна Корея, 16 березня 2023 року / Associated Press

Міністерство оборони Південної Кореї попередило 4 жовтня в заяві, що будь-яка спроба Північної Кореї застосувати ядерну зброю призведе до кінця правління Кіма. Міністерство заявило, що включення Північною Кореєю ядерного закону до своєї конституції ще більше поглибить її міжнародну ізоляцію і страждання її народу.

Постійна загроза

У доповіді Пентагону ядерне законодавство Північної Кореї згадується в якості пояснення загрози безпеці країни. У звіті йдеться про те, що Північна Корея розробляє мобільний ядерний потенціал, який ставить під загрозу США і регіональних союзників та партнерів.

У доповіді також йдеться про те, що Північна Корея зберігає до кількох тисяч метричних тонн бойових хімічних речовин і здатна виробляти нервово-паралітичні, наривні і задушливі речовини. У документі зазначено, що потенційні методи застосування хімічної зброї Північної Кореї включають артилерію, балістичні ракети і нетрадиційні сили.

США і Південна Корея реагують на нарощування ядерного арсеналу Північної Кореї розширеними спільними військовими навчаннями і тимчасовим розгортанням американських бомбардувальників дальнього радіусу дії і підводного човна з ядерним озброєнням. Північна Корея називає такі кроки серйозними провокаціями, які змушують її ще більше посилювати свою ядерну програму.

Міністерство оборони Північної Кореї заявило, що термін “постійна загроза” більше підходить для США, посилаючись на посилення військових навчань з Південною Кореєю і розгортання ядерного підводного човна, який, за його словами, несе зброю, “достатньо велику, щоб повністю знищити одну державу”.

Нагадаємо, у вересні Кім здійснив поїздку до далекосхідного регіону Росії, де зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і відвідав ключові військові об'єкти. Північна Корея і Росія заявили, що ця поїздка мала на меті посилити їхню співпрацю, але жодна зі сторін не розкрила подробиць.

Іноземні чиновники та експерти вважають, що Північна Корея сподівається отримати передові російські технології, які допоможуть їй розробити супутники-шпигуни, атомні підводні човни і потужні ракети великої дальності в обмін на постачання Росії звичайних озброєнь, виснажених війною з Україною.

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