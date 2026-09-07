"Нова готовність" Росії до переговорів: Макрон зробив важливу заяву після розмови з посланцями Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американські спецпосланці очікують від Росії нової позиції щодо переговорів після проведення парламентських виборів. За його словами, Вашингтон радить готуватися до нового етапу переговорного процесу.

Про це Макрон повідомив під час телефонного брифінгу для журналістів, пише Le Monde.

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За словами французького президента, американська сторона поінформувала європейських партнерів про можливі зміни у позиції Москви.

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«Американці сказали нам, що після виборів до Держдуми з боку Росії очікується нова російська позиція для перемовин і що в цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорного процесу», — заявив Макрон.

Парламентські вибори в Росії заплановані на 18–20 вересня 2026 року.

За словами Макрона, потенційні зміни в російській переговорній позиції очікуються вже після завершення виборчого процесу.

США говорять про прогрес у переговорах

Заява Макрона пролунала на тлі повідомлень американської сторони про просування переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

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Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» у питанні досягнення миру в Україні. Серед іншого він говорив про можливість організації тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

Водночас конкретного змісту можливої нової позиції Москви Макрон не навів.

Росія закриває консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі

Тим часом між Росією та Німеччиною загострюється дипломатичний конфлікт. Москва оголосила про закриття німецького консульства у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Le Monde, це рішення стало відповіддю на крок Берліна, який вирішив закрити російське консульство в Бонні та Російський культурний центр у Берліні.

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Німеччина пішла на цей крок після виявлення в аеропорту Лейпцига безпілотника, оснащеного вибухівкою. Німецька влада офіційно звинуватила Росію у спробі організувати диверсію.

Нагадаємо, раніше до Києва приїжджали спеціпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, аби представити оновлені версії мирного плану. Проте ці переговори з президентом України Володимиром Зеленським не дали очікуваного прориву в питанні припинення бойових дій.

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