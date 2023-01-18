Нова "історична" заява: Путін звинуватив у злочинах та блокаді Ленінграда країни Європи

Ба більше, диктатор відзначив "певну толерантність", через яку, як він сказав, Росія дотепер не хотіла псувати відносини з Європою.

Очільник Кремля Володимир Путін зробив чергову заяву щодо виправдання війни проти України. Окрім власних думок про "неонацистів" у Києві та захист "носіїв російської культури", він побудував нову “історичну" теорію, згідно з якою, у блокаді Ленінграда (1941-1944 рр.) під час Другої світової війни брали участь представники “багатьох європейських країн”.

Своїм баченням президент РФ поділився під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда.

"У блокаді Ленінграда брали участь і скоювали злочини представники дуже багатьох європейських країн. Ми ніколи раніше через певну толерантність і для того, щоб не псувати стосунки, не псувати тло наших відносин, про це не говорили. Але це ж було не тільки на Ленінградському фронті, це було скрізь, досить подивитися на блакитну дивізію під Сталінградом", - зазначив Путін.

Які саме держави з "дуже багатьох" країн Європи, на думку Путіна, "брали участь у блокаді Ленінграда", поки не відомо.

Нагадаємо, 18 січня очільник Кремля завітав до Санкт-Петербурга, щоби взяти участь у заходах до 80-річчя прориву блокади Ленінграда.

Там Путін вкотре назвав українську владу "неонацистським режимом" та назвав розв’язану ним війну захистом носіїв російської мови та культури.

Додамо, що радник голови ОП Михайло Подоляк вже прокоментував заяви Володимира Путіна. За словами радника, жодних переговорів не буде і РФ націлена виключно на війну.

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