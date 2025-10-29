Нова хвиля біженців: чому приплив українських чоловіків викликав обурення у ЄС

Українські біженці в ЄС / © ТСН.ua

У Європі зростає негативна реакція на нову хвилю українських біженців, які масово прибувають після пом’якшення правил виїзду за кордон. Політики Німеччини та Польщі відкрито висловлюють невдоволення, побоюючись зниження громадської підтримки України.

Про це йдеться у статті Politico.

На тлі того, що війна Росії проти України наближається до четвертої зими, у Європі побоюються нового зростання кількості біженців — мільйони українців можуть залишитися без тепла, води та електрики через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначили, що країна й надалі прийматиме українців, але попереджають про можливе зниження громадської підтримки держави, якщо молодих чоловіків почнуть сприймати як таких, що уникають мобілізації.

«Нам нецікаво, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна ухвалює власні рішення, але нещодавні зміни в законі призвели до зростання еміграції, на що ми маємо відреагувати», — заявив депутат Бундестагу від ХДС Юрген Гардт.

У Польщі ще гостріше висловилася права партія Конфедерація:

«Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків».

За даними видання, після змін у правилах виїзду потік молодих українців за кордон різко зріс. Лише до Польщі від січня до серпня 2025 року в’їхало близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років, а після пом’якшення правил — уже 98 500 за два місяці, тобто близько 1600 щодня.

Частина з українських чоловіків продовжує шлях далі на Захід — зокрема до Німеччини, куди, за даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, щотижня прибуває до 1800 чоловіків цієї вікової групи.

Соціальні виплати та політичне напруження

Більше половини всіх українських біженців у ЄС наразі проживають у Німеччині (близько 1,2 млн) та Польщі (майже 1 млн).

Попри те що українці становлять приблизно 6% робочої сили Польщі, представники правих партій звинувачують їх у надмірному користуванні соціальними виплатами. Президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно ветував закон про допомогу українцям, заявивши, що пільги мають отримувати лише ті, «хто працює і платить податки».

У Німеччині партія АдН, яка нині лідирує в опитуваннях, вимагає припинити виплати українцям і скоротити військову допомогу Києву. За даними видання, близько 490 тис. українців працездатного віку отримують допомогу з безробіття.

Коаліція Мерца, прагнучи скоротити бюджетні витрати, готує законопроєкт про обмеження соціальних виплат, утім соціал-демократи в уряді виступають проти різких кроків.

«Ми не повинні вирішувати, кого Україна відправляє на війну, а кого ні», — наголосив депутат СДПН Себастьян Фідлер.

Очікування та невизначеність

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що уряд поки не планує ухвалювати термінові рішення — він хоче дочекатися нових статистичних даних. За його словами, нинішній сплеск міграції може бути тимчасовим наслідком після запровадження оновлених українських правил виїзду.

Баварський прем’єр Маркус Зедер закликав ЄС переглянути Директиву про тимчасовий захист, якщо Київ не зможе обмежити потік громадян, які залишають країну.

Нагадаємо, минулого тижня Зедер закликав ЄС та Берлін вплинути на Україну, щоб вона змінила послаблені правила виїзду для молодих чоловіків віком 18-22 роки. Політик наголосив, що приплив молодих українців до Німеччини замість захисту Батьківщини нікому не допоможе.