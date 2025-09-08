Нова хвиля заяв на притулок у ЄС: де українці найчастіше шукають захист

16 тисяч українців попросили притулку в ЄС 2025 року

Понад 16 тисяч українців, які виїхали за кордон, подали заяви на притулок у ЄС та Швейцарії від початку 2025 року. Загалом саме країни Євросоюзу та Швейцарія отримали 399 тисяч заяв на надання притулку. Це на 23% менше, ніж за той самий період 2024-го.

Європейська агенція з питань притулку (EUAA) оприлюднила новий огляд міграційних тенденцій.

Водночас кількість заяв від українців зросла на 29% і перевищила 16 тисяч. Майже половину з них подали у Франції, ще третину — у Польщі.

«Однак ці показники залишаються незначними на тлі понад 4,3 млн українців, які станом на кінець червня 2025 року користуються тимчасовим захистом у ЄС», — йдеться у звіті.

Хто, окрім українців, шукає притулку в ЄС

Загалом у структурі міграції сталися відчутні зміни, зазначають фахівці. Так, зокрема, після падіння режиму Асада кількість заяв від сирійців зменшилася на 66%, а найбільшою групою шукачів притулку стали венесуельці (49 тис., +31%). Водночас афганці залишаються другою за чисельністю групою (42 тис. заяв).

За країнами прийому ситуація також змінилася:

найбільше заяв отримали Франція (78 тис.) та Іспанія (77 тис.), випередивши Німеччину (70 тис.);

далі йдуть Італія (64 тис.) та Греція (27 тис.), яка має найвищий показник на душу населення — одна заява на кожних 380 мешканців.

У першій половині 2025 року рівень визнання заяв становив лише 25%, що є найнижчим показником за весь час спостережень.

«Найчастіше відмови були пов’язані з процедурними причинами, зокрема через призупинення розгляду сирійських заяв», — зазначено у звіті.

За статистикою EUAA, окремі національні групи демонструють різку динаміку. Зокрема, рівень визнання для малійців зріс із 41% (за даними 2021 року) до 79%, а для гаїтян — із 10% (дані 2020 року) до 86%.

«Загалом станом на червень 2025 року в ЄС очікують рішення майже 918 тисяч заявників», — додають фахівці.

Нагадаємо, вже восени 2025 року на українців за кордоном чекає низка важливих змін. Так, 31 жовтня припиняється масове розміщення українських біженців у колективних центрах Польщі.

Латвія від 1 вересня посилила правила в’їзду для українців. Громадяни України тепер маютьподавати онлайн-анкету для в’їзду до цієї країни.

А Чехія припиняє фінансувати підтримку українських дітей у школах і помічників з української мови та адаптаційні групи.

У Німеччині розглядають можливість обмежити надання соцдопомоги українським біженцям.