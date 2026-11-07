Нова “команда” Трампа: президент США запропонував двом росіянам роботу в Білому домі

Трамп запросив на роботу до Білого дому зірок UFC / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп запропонував керівнику UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому. До його команди американський президент також запросив кількох відомих бійців, зокрема росіян Хабіба Нурмагомедова та Іслама Махачева.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 7 листопада.

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Кого Трамп хоче бачити у своїй команді

У дописі американський президент назвав Дейну Вайта «великим» і «жорстоким бійцем та воїном» і заявив, що запропонував йому посаду прессекретаря Білого дому.

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Трамп також попросив Вайта привести із собою помічників, навіть якщо деякі з них не є громадянами США. Серед потенційних помічників Дейни Вайта Трамп назвав російських бійців Іслама Махачева та Хабіба Нурмагомедова, американців Джастіна Гейджі й Деніела Корм’є, бразильську спортсменку Аманду Нунес, а також дворазову олімпійську чемпіонку з дзюдо та чемпіонку UFC, американську бійчиню Кайлу Гаррісон.

Щоправда, останню президент США у своєму дописі назвав Kayla Harris — переплутавши її прізвище. Схоже, навіть список зірок UFC для майбутньої команди Білого дому Трамп складав без особливої уваги до імен.

«Нам потрібні ці люди, щоб захищати нас від божевільних лівих. Дейна буде прессекретарем, якого ще не було. Дейно, будь ласка, погоджуйся на цю роботу!» — звернувся Трамп до очільника UFC.

До публікації він додав зображення Вайта за трибуною Білого дому та колаж із бійцями. Водночас про те, що Дейна Вайт погодився на пропозицію або що його офіційно призначили на посаду, не повідомлялося.

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Трамп уже придивлявся до зірок шоу-бізнесу на посаду прессекретаря

Кадрові ідеї президента США не обмежуються спортивним світом. Наприкінці жовтня Дональд Трамп з’явився на мітингу разом із реперкою Нікі Мінаж, яка публічно висловила йому підтримку. Тоді також обговорювалася можливість її призначення прессекретаркою Білого дому. Навколо артистки та її політичних заяв розгорівся скандал через кримінальне минуле її родини.

А попередня прессекретарка Білого дому Кеті Захарія протрималася на посаді лише п’ять днів. Її звільнення пов’язували з невдалим першим брифінгом для журналістів і скандалом навколо заяв про юридичну освіту та адвокатську кваліфікацію. Коротка кар’єра речниці Трампа завершилася ще до того, як вона встигла переїхати до Вашингтона.

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