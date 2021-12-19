Нова міністр оборони Німеччини розповіла, які санкції загрожують Кремлю

Санкції Кремлю загрожують за ескалацію та стягування військ до кордону з нашою країною.

Кремлю загрожують жорстокими санкціями. З такою заявою виступила нова міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Про це пише видання Bild am Sonntag.

За словами Ламбрехта, санкції Кремлю загрожують за ескалацію та стягування військ до кордону з нашою країною.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це включає загрозу жорстких санкцій. Прямо зараз ми маємо бути націлені на Путіна та його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки, наприклад, що вони більше не зможуть їздити на Єлисейські поля до Парижа "за покупками", — зазначила Ламбрехт.

Нагадаємо, що колишній американський посол в РФ Майкл Мак-Фол відреагував на умови щодо проєкту переговорів Росії із США та НАТО “про гарантії безпеки” в Європі, які Кремль передав у Вашингтон.

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