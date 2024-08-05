Нова можлива війна у світі: Блінкен назвав, коли Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль

Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з близькими союзниками США.
Іран та "Хезболла" може напасти на Ізраїль протягом 24 годин у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомили Axios три джерела, які поінформовані про розмову між союзниками США.
Зазначається, що Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з близькими союзниками США та спробувати в останню хвилину здійснити дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу", щоб максимально мінімізувати їхню відплату.
Американський дипломат вважає, що обмеження впливу ударів США "є найкращим шансом запобігти тотальній війні" на Близькому Сході.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що у понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу.
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