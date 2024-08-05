Нова можлива війна у світі: Блінкен назвав, коли Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль

Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з близькими союзниками США.

Іран та "Хезболла" може напасти на Ізраїль протягом 24 годин у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомили Axios три джерела, які поінформовані про розмову між союзниками США.

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Зазначається, що Блінкен скликав телефонну конференцію, щоб координувати дії з близькими союзниками США та спробувати в останню хвилину здійснити дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу", щоб максимально мінімізувати їхню відплату.

Американський дипломат вважає, що обмеження впливу ударів США "є найкращим шансом запобігти тотальній війні" на Близькому Сході.

Нагада ємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що у понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу.

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