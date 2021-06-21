Нова мутація коронавірусу в Індії та отруєння дітей в окупованому "Артеку". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В індійському штаті Махараштра виявили новий варіант штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта плюс". Читати далі –>
- В незаконно анексованому Криму медики виявили зараження коронавірусом у 12 дітей, які перебували в окупованому міжнародному дитячому центрі "Артек". Читати далі –>
- Одного з тих, хто рахувався зниклим безвісти після підтоплення в окупованій Ялті, знайшли живим. Читати далі –>
- На вихідних поблизу села Лебедівка, що в Київській області, потонули двоє людей, одна з яких дитина, ще одна дитина померла пізніше в кареті швидкої допомоги. Також ще одна особа потонула в Фастівському районі. Читати далі –>
- Мінімум три особи важко поранені в результаті стрілянини, що сталася в Берліні. Читати далі –>