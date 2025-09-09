ТСН у соціальних мережах

Нова навігація для дронів: як атомний годинник змінить війни без GPS

Надточний атомний годинник дасть змогу координовано діяти навіть в умовах, коли GPS пригнічений засобами РЕБ.

Новітні дрони

Новітні дрони / © Міноборони України

Військово-повітряні сили США розробляють нову систему навігації для роїв дронів на основі атомного годинника. Ця технологія дасть змогу координовано діяти навіть в умовах, коли GPS пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нинішні конфлікти, включно з війною в Україні, показали, наскільки вразливим може бути GPS для засобів РЕБ. Щоб вирішити цю проблему, Дослідницька лабораторія ВПС США (AFRL) працює над системою орієнтування дронів у просторі без супутників, пише Interesting Engineering.

В основі технології лежить система JMPR з атомним годинником нового покоління (NGAC). Він забезпечує неймовірну точність часу — до пікосекунд. Завдяки цьому кожен дрон у групі здатний ідеально синхронізувати свої маневри та обмін даними з іншими безпілотниками, створюючи власну децентралізовану навігаційну мережу.

У результаті можна реалізувати так званий «холодний старт»: рій дронів запускають у зону, де GPS уже пригнічено, і просто під час польоту формують загальну картину місця розташування дронів, щоб почати скоординований рух. Атомний годинник на борту кожного апарата запобігатиме розсинхронізації, давши їм змогу летіти в щільному строю, комбінувати дані з сенсорів і виконувати складні місії.

Розробка напевно знайде своє застосування в боротьбі з ворожими дронами, які теж покладаються на точну координацію для обходу ППО. Отримавши можливість діяти як єдиний механізм незалежно від GPS, дрони від ВПС США отримають перевагу в повітряному просторі.

Нагадаємо, Україна отримає 33 000 комплектів наведення зі штучним інтелектом у межах контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів. Завдяки допомозі США українські дрони стануть автономними й точними: нові системи наведення з ШІ вже у виробництві.

