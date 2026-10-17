Нова небезпечна інфекція шириться Росією: після Підмосков’я нові хворі з’явилися у Петербурзі

Росія. / © Associated Press

Реклама

Після Підмосков’я нові випадки зараження мавпячою віспою зафіксували у Санкт-Петербурзі. Хворих шпиталізували.

Про нові випадки повідомляють російські ЗМІ з посиланням на санітарні служби.

Реклама

Зазначається, що 16 жовтня до лікарень Петербурга доправили ще чотирьох людей із підтвердженим діагнозом. Стан усіх інфікованих оцінюють як середньої тяжкості. Водночас санітарні служби проводять дезінфекцію місць, де могли перебувати хворі.

Реклама

Своєю чергою, фахівці Росспоживнагляду розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити контактних осіб. У лікарні, куди госпіталізували пацієнтів, також видали припис про термінову дезінфекцію приміщень.

Інфіковані під Москвою

Раніше у Жуковському госпіталізували п’ятьох людей із підозрою на мавпячу віспу. Відомо, що усі вони проживали в одній квартирі. Звернутися до медиків їх змусили контакти з імовірним джерелом інфекції, які відбулися 10 жовтня.

Серед госпіталізованих — троє чоловіків та дві жінки віком від 21 до 35 років. Стан пацієнтів оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

До речі, у лютому 2026-го у Підмосков’ї вже фіксували кілька випадків зараження — до лікарні у Домодєдово шпиталізували чоловіка із підозрою на мавпу віспу. Втім, згодом цю інформацію не підтвердили.

Реклама

Що таке мавпяча віспа

Мавпяча віспа — це вірусне захворювання, яке передається переважно під час тісного контакту з інфікованою людиною. Серед основних симптомів — підвищена температура, головний біль, біль у м’язах, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів. Характерною ознакою також є висипання на шкірі, які можуть перетворюватися на пухирці та болючі виразки.

Заразитися можна через безпосередній контакт зі шкірою чи висипом хворого, поцілунки та сексуальні контакти, а також через забруднені предмети — зокрема одяг, рушники й постільну білизну. Ризик передавання вірусу також існує під час тривалого перебування поруч з інфікованою людиною. Симптоми зазвичай з’являються протягом 1–3 тижнів після зараження

Нагадаємо, в Іркутській області стався випадок смерті від чуми — вночі проти 2 жовтня померла 28-річна лаборантка, яка могла заразитися після того, як під час роботи розбила пробірку зі збудником небезпечної інфекції. Її госпіталізували з тяжкою пневмонією, але лікарям не вдалося її врятувати.

Влада Іркутської області вдалася до карантину — обмеження запровадили у кількох медичних закладах регіону. Втім, у Кремлі поспішили заспокоїти росіян та порадили довіряти «виключно офіційній інформації» від «Роспотребнадзора».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів