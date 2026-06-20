Нова пастка Путіна: голова МЗС Естонії застеріг Європу від помилки у війні РФ проти України

Володимир Путін / © Associated Press

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Європа ризикує опинитися у черговій дипломатичній пастці Кремля, якщо погодиться взяти на себе роль так званого нейтрального посередника у війні Росії проти України. Для розколу єдності Заходу Москва зараз активно використовує первісний страх іноземних урядів перед ескалацією та підживлює хибні надії на ефективність класичної дипломатії.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час свого промовного виступу на Кільській конференції з безпеки в Німеччині.

Очільник МЗС наголосив, що російський диктатор Володимир Путін протягом багатьох років успішно нав’язував Заходу ілюзорну думку про те, що його імперські апетити можна вгамувати за допомогою територіальних чи політичних компромісів.

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Європа вже припускалася подібних помилок після нападу Росії на Грузію, анексії українського Криму в 2014 році та під час підписання Мінських угод. Проте всі ці сподівання на мир виявилися марними. Другою ж пасткою Кремля Цахкна називає банальне залякування європейських еліт.

«У деяких колах є надія, що оскільки Росія зараз перебуває у слабшому становищі, можливо, вдасться залучити її через діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти поруч з Україною. Спроби втягнути Європу в роль нейтрального посередника стануть новою пасткою РФ, оскільки агресію неможливо зупинити просто через розмови», — заявив естонський міністр.

Палаюча Москва як доказ

Цахкна окремо звернув увагу на колосальне зростання військових та стратегічних спроможностей Києва. Він наголосив, що українська армія вже здатна диктувати свої умови на полі бою та переносити війну на територію агресора.

Як приклад, дипломат навів події останніх днів, коли вся увага світової спільноти та медіа була прикута до масштабних пожеж і вибухів безпосередньо у столиці Російської Федерації.

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«Події цього тижня, коли увага світу була прикута до палаючої Москви, наочно продемонстрували здатність України ефективно вражати військові цілі глибоко в російському тилу. Потужна військова міць України є критично важливою для безпеки всього європейського континенту. Саме тому Захід має сприймати Україну не як споживача безпеки, а як її надійного постачальника», — зазначив очільник МЗС.

Загроза нападу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року. Він запевнив, що його країна готова відбивати атаку російської армії.

До слова, партнери по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, аби посилити східний фланг Альянсу на тлі російської загрози. Зокрема, лідери Європи хочуть закупити дрони для повітряного патрулювання.

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