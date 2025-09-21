ТСН у соціальних мережах

Світ
Нова провокація РФ у небі Балтії: німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Німеччина по тривозі підняла у повітря винищувачі Eurofighter.

Eurofighter

Німецькі літаки Eurofighter перехопили російський літак-розвідник / © Associated Press

Німецькі винищувачі перехопили в небі над Балтикою російський літак-розвідник, який не виходив на зв’язок.

Про це повідомляє BILD.

Два винищувачі Eurofighter Військово-повітряних сил Німеччини були підняті по тривозі з Ростока для виявлення російського літака Іл-20М. Російський літак помітили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Він летів без увімкненого транспондера і не виходив на зв’язок.

Транспондер — це спеціальний пристрій, який передає інформацію про маршрут, швидкість, висоту та тип повітряного судна, що є вкрай важливим для безпеки польотів.

Видання зазначає, що подібні незаявлені польоти російських ВПС країни НАТО фіксують у цьому регіоні регулярно. Іл-20М уже перехоплювали принаймні двічі тільки цього року — у сепні та березні.

Нагадаємо, У НАТО зростає напруга через провокації Росії, що змушує Альянс розглядати можливість збиття російських літаків і ухвалювати рішення щодо «червоних ліній». Особливо гостро це питання постало після того, як три російські МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії.

Після серії нещодавніх інцидентів в Чехії закликали збивати російські літаки та дрони «без попередження». За словами президента Чехії Петра Павела, НАТО має реагувати на провокації Росії, а порушення повітряного простору — достатній привід для збиття російських літаків.

