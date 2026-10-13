Нова речниця Білого дому випадково обмовилася на першому брифінгу Трампа: що сказала

Кеті Захарія / © Getty Images

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Нова речниця Білого дому Кеті Захарія втрапила в курйозну ситуацію на своєму першому брифінгу 13 жовтня. Відповідаючи на запитання про сім’ю і роботу, вона випадково назвала свого чоловіка «моїм президентом».

Про це повідомляє видання Unilad.

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На своєму першому брифінгу у Вашингтоні Захарія заявила, що для неї велика честь працювати для президента та американського народу. Зустріч із пресою відбулася після вихідних, під час яких у США пройшли мітинги на підтримку Трампа.

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Журналіст запитав, як вона поєднуватиме нову посаду з вихованням чотирьох дітей, які живуть у Каліфорнії. Речниця Білого дому відповіла, що родина переїде до столиці, але саме в цей момент переплутала чоловіка з президентом.

«Ця ідея не проводити вечори з дітьми абсолютно неприйнятна, тому мій президент… е-е, вибачте, мій чоловік тут», — сказала вона.

Після цього прессекретарка швидко розрядила атмосферу, пожартувавши: «Це гарний приклад».

Кадрове рішення про призначення Кеті Захарії Дональд Трамп оголосив минулого тижня. Вона змінила на посаді речниці Керолайн Левітт.

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Коментуючи це у своїй соціальній мережі Truth Social, Трамп охарактеризував колишню коментаторку Trump Media & Technology Group як «вірного та блискучого прихильника з самого початку».

«Для мене велика честь щойно призначити Кеті Захарію прессекретаркою. Вона наразі обіймає посаду старшого радника з комунікацій у Truth Social (Trump Media & Technology Group), де чудово впорюється!» — зазначив він.

За словами президента США, Захарія є уродженкою Каліфорнії, випускницею Університету Пеппердайна та Школи права Пеппердайна Карузо, фаховою адвокаткою та регулярною експерткою ефірів Fox News і Newsmax.

До цього вона була речницею в Міністерстві внутрішньої безпеки та брала участь у виборчих кампаніях Трампа. Президент підкреслив, що вважає її відданою членкою своєї команди, яка матиме повагу серед журналістів та ефективно працюватиме для країни.

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Раніше прессекретарка Білого дому Кеті Захарія під час спілкування з журналістами не змогла одразу відповісти, чи продовжують Сполучені Штати передавати Україні розвідувальну інформацію.

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