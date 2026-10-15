Нова речниця Трампа подала "таємний знак" на першому брифінгу: що помітили експерти (відео)

Кеті Закарія / © Associated Press

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Нова прессекретарка Білого дому Кеті Закарія провела свій перший брифінг, який викликав критику через її поведінку перед камерами та короткі відповіді журналістам. Експерти з мови тіла звернули увагу на її нервову усмішку й невпевнену манеру виступу, а окрему увагу привернула відповідь на запитання про передавання розвідданих Україні.

Про це повідомляє HuffPost.

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Перший брифінг Кеті Закарії: що помітили експерти

Закарія вийшла до журналістів у вівторок, 13 жовтня, приблизно на 10 хвилин пізніше від запланованого часу. Її вступне слово тривало близько восьми хвилин: більшу частину промови вона читала з паперу й лише зрідка піднімала очі на репортерів.

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Після цього прессекретарка відповіла на три запитання журналістів Breitbart, Fox News і Daily Mail та залишила трибуну приблизно через 14 хвилин від початку брифінгу. Для порівняння, пресконференції Білого дому часто тривають від 25 хвилин до години, хоча їхня тривалість офіційно не регламентована.

Експертка з мови тіла Сьюзен Константин звернула увагу на нервову усмішку Закарії, часті погляди вниз і невпевнену манеру говорити.

«Її нервова усмішка, часті погляди додолу та невпевнена манера говорити свідчили радше про дискомфорт, ніж про впевненість і авторитетність, — зазначила Константин. — Невідповідність між її словами та невербальною поведінкою справляла враження невпевненості й недостатньої підготовки».

Дослідниця поведінки Еббі Мароньо також зауважила, що усмішка речниці не завжди відповідала змісту її слів. Це, за її оцінкою, могло створювати враження, що Закарія більше переймалася тим, як виглядає перед аудиторією, ніж самим виступом.

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«Час і інтенсивність цієї усмішки часто не відповідали емоційному змісту сказаного, через що вона виглядала неприродною, — пояснила Мароньо. — Це сприймається як спроба справити певне враження: вона виголошує промову й водночас помітно переймається тим, як виглядає в очах аудиторії».

Що Кеті Закарія відповіла про розвіддані для України

Одним із найпомітніших моментів брифінгу стало запитання про те, чи припинили Сполучені Штати передавати Україні розвідувальні дані.

Закарія відповіла, що їй «потрібно буде повернутися до цього питання пізніше». Така реакція привернула увагу користувачів соцмереж, які сприйняли її як ухилення від відповіді на чутливу тему.

При цьому речниця не назвала ні термінів, ні причин, чому не змогла відповісти одразу. Через це частина журналістів і користувачів мережі припустили, що адміністрація Трампа свідомо уникає розголосу щодо долі розвідувальної співпраці Вашингтона та Києва.

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Серед головних офіційних повідомлень брифінгу було підтвердження, що адміністрація президента Дональда Трампа попросила посла США в Греції Кімберлі Гілфойл піти у відставку.

Хто така Кеті Закарія і що відомо про її призначення

Про призначення Кеті Закарії прессекретаркою Білого дому оголосили у п’ятницю, 9 жовтня. Президент Дональд Трамп повідомив про це у Truth Social. Вона замінила Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні та перейшла працювати на телеканал Fox News.

До нового призначення Закарія була старшою радницею з комунікацій у соціальній мережі Дональда Трампа Truth Social. Раніше вона також нетривалий час працювала речницею Міністерства внутрішньої безпеки США.

Коментуючи своє призначення, Закарія заявила:

«Я вдячна за можливість працювати прессекретаркою президента Трампа й сумлінно та ефективно просуватиму його успішний політичний курс».

Чого очікувати від нової прессекретарки Трампа

Професор політології Університету Північного Техасу Метью Ешбо-Соха визнав, що хвилювання під час першого виступу перед журналістами цілком природне. Проте, на його думку, покаже лише час, чи була поведінка Закарії реакцією на стрес, чи відображає її підхід до роботи з пресою.

«Я просто цікавлюся, чи це триватиме — це хвилювання першого разу чи стратегія? І я думаю, це скаже нам ще більше про те, що президент думає про роботу пресслужби решту свого терміну», — сказав Ешбо-Соха.

На думку політолога, нова прессекретарка може виявитися менш жорсткою у спілкуванні з журналістами, ніж очікує президент. Він також припустив, що адміністрація Трампа може надавати меншого значення традиційним брифінгам, оскільки президент часто комунікує з громадськістю через соціальні мережі та мітинги.

У Білому домі підтримали нову речницю. Директор із комунікацій Стівен Ченг назвав Закарію цінним доповненням до команди та заявив, що вона має високу кваліфікацію.

«Вона чудове й прекрасне доповнення до команди», — сказав Ченг, додавши, що Закарія «унікально кваліфікована» та «надзвичайно розумна».

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що нова речниця Білого дому Кеті Закарія обмовилася під час свого першого брифінгу, привернувши увагу до свого виступу перед журналістами.

Крім того, під час брифінгу Закарія не надала прямої відповіді на запитання про те, чи продовжують Сполучені Штати передавати Україні розвідувальні дані. Вона зазначила, що повернеться до цього питання пізніше, що викликало додаткову увагу до її першої зустрічі з пресою.

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