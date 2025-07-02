Нова реінкарнація Далай-лами може бути жінкою: неочікувана заява духовного лідера Тибету

Далай-лама заявив, що його реінкарнація може бути будь-якого гендеру / © Associated Press

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Далай-лама запевнив послідовників у середу, 2 липня, що після його смерті він реінкарнується як наступний духовний лідер тибетського буддизму. Це довгоочікувана заява, зроблена за кілька днів до його 90-річчя, поклала край спекуляціям, які розпочав сам Далай-лама, коли раніше заявив, що він може бути останнім духовним лідером Тибету.

Про це повідомляє Reuters.

Хто може стати наступником Далай-лами

Виступаючи під час тижневих святкувань свого дня народження у північноіндійському гірському місті Дхарамсала, Далай-лама заявив, що заснований ним некомерційний трастовий фонд матиме виключне право визначати його реінкарнацію. Цим він виступив проти наполягання Китаю, що саме Пекін обиратиме його наступника.

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«Я стверджую, що інститут Далай-лами продовжить своє існування», — сказав Далай-лама у відеозверненні.

Він додав, що Gaden Phodrang Trust — некомерційна організація, створена ним для підтримки традиції та інституту Далай-лами, — має виключне право визнавати його реінкарнацію у консультації з головами тибетських буддійських традицій.

«Вони повинні відповідно проводити процедури пошуку та визнання відповідно до минулих традицій… ніхто інший не має жодних повноважень втручатися в це питання», — підкреслив він.

Старший чиновник фонду Gaden Phodrang Trust Самдхонг Рінпоче повідомив, що Далай-лама знаходиться в доброму здоров’ї і поки що не давав жодних письмових вказівок щодо спадкоємності.

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Він також повідомив журналістам, що наступник може бути будь-якої статі, і його громадянство не обмежуватиметься Тибетом.

Тибетська традиція свідчить, що душа буддійського духовного лідера після його смерті перевтілюється у тілі дитини. Нинішній Далай-лама народився під іменем Лхамо Дхондуп в сім’ї фермерів на території сучасної провінції Цінхай. У віці двох років пошукова група ченців ідентифікувала його як перевтілення душі Далай-лами.

Протистояння з Пекіном

Пекін того ж дня знову заявив, що він має схвалити реінкарнацію, і що це має бути зроблено в Китаї через багатовіковий ритуал. Китай розглядає Далай-ламу, який втік до Індії з Тибету в 1959 році після невдалого повстання проти китайської влади, як сепаратиста. Далай-лама і раніше заявляв, що його наступник народиться за межами Китаю, і закликав своїх послідовників відхилити будь-яку кандидатуру наступника, обрану Пекіном.

Представник Державного департаменту США заявив, що вони продовжуватимуть закликати Китай припинити втручання у процес наступництва та поважати свободу віросповідання.

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«Ми також продовжимо закликати Китай припинити втручання у спадщину Далай-лами та інших тибетських буддійських лам і поважати свободу релігії чи переконань осіб усіх віросповідань», — додав речник.

Пенпа Церінг, лідер Центральної тибетської адміністрації (тибетського уряду у вигнанні в Індії), повідомив, що Далай-лама відкритий до відвідування Тибету, якщо дозволить здоров’я та не буде обмежень з боку Китаю. Однак він зазначив умову Пекіна про постійне проживання.

«Відповідь Його Святості: „Якщо я поїду до Тибету та Китаю, я не буду там жити, тому що там немає свободи“. Це також пов’язано з реінкарнацією, де Його Святість каже: „Я маю народитися у вільному світі“», — сказав Церінг.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін має право схвалювати наступника Далай-лами, посилаючись на спадщину імперських часів та політику свободи релігійних переконань у країні. Ритуал відбору, під час якого імена можливих реінкарнацій витягуються із золотої урни, сягає 1793 року.

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«Реінкарнація дитини головного Живого Будди, такого як Далай-лама та Панчен-лама, повинна бути ідентифікована шляхом жеребкування із золотої урни та схвалена центральним урядом», — зазначила Мао Нін.

Далай-лама і Панчен-лама: ключові ролі у буддізмі

У системі тибетського буддизму Далай-лама і Панчен-лама є двома найважливішими духовними лідерами. Далай-лама вважається втіленням Авалокітешвари, Будди Співчуття, і є верховним духовним лідером. Панчен-лама, що є втіленням Будди Амітабхи, посідає друге місце за значущістю. Історично вони відіграють взаємну роль у розпізнаванні реінкарнації один одного, що є фундаментальним для збереження лінії наступності.

Однак ця традиція зіткнулася з великою суперечкою. У 1995 році 14-й Далай-лама визнав 6-річного Гедуна Чоек’ї Ньїму 11-м Панчен-ламою. Проте невдовзі китайська влада викрала цю дитину, і його доля досі невідома. Натомість, Пекін обрав і призначив власного Панчен-ламу — Г’ялкаїна Норбу, який перебуває під контролем уряду Китаю. Таким чином, у світі наразі існують два Панчен-лами, один з яких визнається більшістю тибетців та світовою буддійською спільнотою, а інший — лише Китаєм.

Ця ситуація є яскравим прикладом втручання Китаю у духовні справи Тибету. Контролюючи процес вибору Панчен-лами, Пекін прагне закласти основу для контролю над наступною реінкарнацією Далай-лами. Ця давня стратегія Китаю спрямована на підрив незалежності тибетського буддизму та повний контроль над Тибетом. Саме тому нещодавня заява Далай-лами про те, що його наступника буде визначено незалежно від втручання Пекіна, має таке велике значення.

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Нагадаємо, Китай модернізує свою армію для блискавичного нападу на Тайвань. Пекін значно посилив свою боєздатність, що викликає серйозне занепокоєння у Тайбею та США.