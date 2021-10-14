Нова сильна пожежа спалахнула в США: вона загрожує ранчо Рейгана

Нова сильна пожежа спалахнула в США: вона загрожує ранчо Рейгана

Пожежа спалахнула на хребті Санта-Інес і попрямувала в бік океану.

У США почалася нова сильна пожежа: в Каліфорнії вона призвела до закриття головного шосе штату і до евакуації десятків місцевих жителів. Також вона палає недалеко від ранчо колишнього президента США Рональда Рейгана.

Про це інформує Associated Press.

Зараз пожежа охоплює територію в 54 квадратних кілометрів. На боротьбу із вогнем направлено понад 760 пожежників.

Пожежу назвали "Алісан". Вона спалахнула недалеко від Ранчо-дель-Сьело, яке в минулому належало Рональду і Ненсі Рейган. Пожежники виїхали на захист ранчо.

Пожежа спалахнула на хребті Санта-Інес і попрямувала в бік океану.

У районі введено локальний режим НС у вівторок, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома просять ввести повноцінний режим НС, щоб для допомоги пожежникам і евакуйованим можна було залучити більше ресурсів штату.

Про жертви і пораненнях поки не повідомляється. Так само немає інформації про можливі причини загоряння.

Раніше в США сталося декілька десятків потужних пожеж, в основному — на заході країни.

Як повідомлялося, в пожежі в Північній Каліфорнії, що представляла загрозу тисячам будинків, звинуватили 30-річну громадянку США Олександру Суверневу. Їй загрожує до дев'яти років в'язниці за підпал лісу. Вона гуляла в природному парку в Північній Каліфорнії. Жінка розповіла, що хотіла розвести вогонь в лісі, щоб прокип'ятити воду з калюжі від ведмежої сечі і випити.

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