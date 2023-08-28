Нова скандальна заява Папи: назвав росіян "спадкоємцями великої імперії, матінки-Росії"

Папа Римський заявив росіянам, що вони – "спадкоємці великої імперії" і закликав не відмовлятися від цієї спадщини.

Папа Римський Франциск знову відзначився неоднозначною заявою на адресу росіян, яких назвав "спадкоємцями великої імперії, великої матінки-Росії".

Про це понтифік заявив на онлайн-зустрічі з католицькою молоддю Санкт-Петербурга.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки Росії, йдіть вперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — заявив Папа Римський.

Зазначимо, що "великі" правителі Росії, про яких згадав Папа, це Петро I, який влаштував зокрема Батуринську різанину, де московські війська вирізали всіх жителів міста, незалежно від віку та статі. За різними оцінками, загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. Також Петро I заборонив друк книг українською та вчинив багато інших дій, спрямованих на ліквідацію незалежності Гетьманщини.

А Катерина II відома тим, що проводила політику русифікації України та викорінення гетьманства, знищила останній острівець української незалежності – Запорізьку Січ.

Що цікаво, тексти виступу Папи Римського Франциска, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт римсько-католицької архієпархії у РФ відрізняються. Vatican News не оприлюднив абзац про "велику Росію", але ці слова Папи можна почути на відео на сайті Римсько-католицької архієпархії в РФ.

Суперечливі заяви Папи Римського про війну в Україні

Раніше понтифік сказав, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Також він заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Крім того, на думку Франциска, війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік упевнений, що жертвою є не лише наша держава.

Закликаючи РФ повернутися до "зернової угоди", понтифік неоднозначно заявив, що звертається до "своїх братів, влади Російської Федерації".

У Будапешті Папа Римський обіймами та поцілунком привітав підсанкційного митрополита РПЦ Іларіона Алфєєва.

Говорячи про можливість завершення війни в Україні, Франциск дорікнув, що "українці не так і мріють про мирні переговори".