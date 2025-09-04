Нова "стеля" цін на російську нафту: експерт пояснив наслідки

Нафта РФ / © ТСН.ua

Зниження стелі цін на російську нафту у підсумку призведе до інфляції, девальвації та економічної кризи в Росії.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів член ради НБУ Василь Фурман.

За словами економіста, бюджет РФ на 30-40% формується від продажу енергоресурсів, передовсім — нафти. Вона закладена на рівні 70 доларів за барель. Якщо вона продаватиметься за 47 доларів, що на 32% менше, це означає, що РФ отримає значно менше грошей, а отже не зможе фінансувати військові видатки.

«В довгостроковій перспективі це інфляція, девальвація та економічна криза», — наголосив він.

Фурман додає, що такі санкції потрібні. Але не менш важливо, щоб росіяни не могли продавати, адже вони навчилися обходити обмеження через тіньовий флот.

Нагадаємо, ЄС встановив нову "стелю" цін на російську нафту. Йдеться про $47,6 за барель.

Як відомо, раніше цей показник становив $60.

Рішення входило до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Він був спрямований на обмеження цін на енергоресурси. Ключова мета — зменшення доходів Кремля від експорту нафти та підтримки фінансової стабільності на світових ринках.