Нова точка напруги: Тайвань заявляє про подвоєння кількості військових кораблів Китаю

Тайвань стверджує, що Китай збільшив кількість своїх військових кораблів навколо острова, що майже вдвічі більше, ніж за останні кілька тижнів.

У Міноборони Тайваню заявили, що за останні 24 години Китай збільшив майже вдвічі кількість своїх військових кораблів навколо острова.

Про це передають Reuters і пресслужба Міноборони Тайваню.

Тайванські військові зазначили, що до 6 години ранку (за місцевим часом) виявили 7 літаків ВПС та 14 кораблів ВМС армії Китаю, які патрулювали навколо острова. Напередодні кораблів було вісім.

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Джерела видання зауважують, що визначальним фактором у початку китайських військових навчань буде погода. Цими вихідними погода у Тайванській протоці була поганою.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості, пов’язаної з візитом президента Тайваню Лай Цінде, який нещодавно побував на Гавайях та Гуамі в рамках свого туру по Тихому океану. Китай вважає Тайвань своєю територією і розглядає такі візити як провокацію.

Міністерство державної безпеки Китаю оприлюднило заяву, в якій звинуватило президента Лая в "слабкості" і спробах здобути незалежність. Також у Пекіні додали, що уряд острова демонструє "фальшиву демонстрацію влади", а США "діють в змові з бандитами та шакалами".

Нагадаємо, що минулого року китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминучим.

Чому ворогують Тайвань і Китай – читайте за посиланням.

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