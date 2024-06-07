Нова “вісь зла” в центрі з Путіним створює загрозу світової війни у найближчі роки — американський аналітик

Сполучені Штати та їхні союзники протистоять цілеспрямованій групі потужних супротивників у Китаї, Росії, Ірані та Північній Кореї, які посилили взаємодію після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну в лютому 2022 року та створюють серйозну можливість світової війни.

Про це пише історик і дипломат Філіп Зеліков у новому есе у Texas National Security Review.

За його словами, загроза глобального конфлікту через дії держав нової “вісі зла” становить лише 20−30%, але нею не можна нехтувати.

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Зеліков порівнює теперішню ситуацію з тією, що сформувалася в геополітиці у 1930-х роках. За його словами, найбільш тривожно те, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея зараз діють більш злагоджено, ніж Німеччина, Італія і Японія напередодні Другої світової війни.

“Стара “вісь зла” не поспішала тісно об'єднуватися. На противагу цьому, сьогодні, у 2024 році, ключові країни антиамериканського партнерства досить тісно співпрацюють у сфері оборонно-промислового співробітництва, що охоплює Росію, Китай, Іран та Північну Корею. Вони співпрацюють вже довше і в більшій мірі, ніж це було між будь-якою з майбутніх країн Осі в 1930-х роках”, - наголошує аналітик.

При цьому Зеліков стверджує, що є менше підстав тривожитися про виникнення глобального конфлікту у середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки США та їхні глобальні партнери мають фундаментальні політичні, економічні, соціальні та технологічні переваги.

Період максимальної небезпеки, за його словами, припадає на наступні 1-3 роки, оскільки члени “нової осі” — правильно чи неправильно — можуть відчути момент історичної можливості через відсутність військової готовності та політичної волі Заходу.

Нагадаємо, нещодавно з’явилися справжні докази того, що президент РФ Володимир Путін готує вторгнення до Європи. Приховані ознаки підготовки Росії до війни з НАТО зафіксували американські фахівці з Інституту вивчення війни.

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