«Нова війна?»: біля Куби помітили незвичну активність військових США

США суттєво наростили інтенсивність розвідувальних місій поблизу берегів Куби, здійснивши десятки польотів авіації та безпілотників протягом останнього часу.

За даними аналізу відкритих авіаційних даних, який оприлюднив телеканал CNN, Військово-морські сили та Військово-повітряні сили США виконали щонайменше 25 вильотів із використанням літаків і безпілотних апаратів.

Більшість операцій проводилися поблизу Гавани та Сантьяго-де-Куба. У низці випадків американські борти наближалися до узбережжя на відстань менше ніж 64 км. Для розвідки застосовувалися літаки Boeing P-8 Poseidon, RC-135 Rivet Joint, а також безпілотники Northrop Grumman MQ-4C Triton. Подібна активність раніше в цьому регіоні фіксувалася рідко.

Збільшення інтенсивності польотів збіглося з посиленням риторики президента США Дональда Трампа. Зокрема, він поширив у Truth Social допис кореспондента Fox News про можливий візит до «вільної Гавани» до завершення своєї каденції, після чого заявив про запровадження нафтової блокади острова. Також Трамп посилив санкційний тиск, назвавши Кубу загрозою національній безпеці США.

Як зазначає CNN, подібне зростання кількості розвідувальних вильотів раніше спостерігалося перед американськими операціями в Ірані та Венесуелі. Водночас те, що літаки не вимикали транспондери, може свідчити про свідомий сигнал з боку США, хоча офіційних коментарів від Пентагону наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що політично впливова кубинська американська громада Флориди тисне на президента Дональда Трампа, щоб він повністю усунув комуністичне керівництво Куби.

