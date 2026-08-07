Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін спробує розширити війну на Європу, щоб «перетасувати карти» та вийти з глухого кута в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки США.

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Ці нові оцінки з’явилися на тлі нестачі деяких критично важливих боєприпасів, необхідних американським військовим для протистояння Росії чи Китаю в потенційній майбутній війні.

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Путін щосили намагається закріпити успіхи в Україні, тому у розвідці США прогнозують, що Москва може найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників. Побоювання викликає те, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут.

Імовірність найекстремальнішого сценарію — обмеженого наземного вторгнення — низька, але, згідно зі звітами, зростає з плином часу. Такий крок завжди вважався вкрай малоймовірним, оскільки він задіяв би статтю 5 НАТО, яка зобов’язує членів до колективної оборони. Але стаття 5 не так чітко визначає реакцію НАТО на кіберзагрози чи гібридні загрози.

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Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, а не років. Політик сумнівається у готовності США та Євросоюзу до швидкої практичної реакції, закликаючи перетворити паперові гарантії статті 5 на реальну військову силу.

Президент Фінляндії Александер Стубб, коментуючи заяву Туска, закликав Європу зберігати спокій і «фінську витримку». Він зазначив, що наразі не бачить реальних підстав для нападу РФ на НАТО чи перевірки статті 5, вважаючи масштабні сценарії агресії малоймовірними.

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У європейській системі оборони є багато прогалин, які без американської присутності швидко не вирішити. Наприклад країни Балтії не мають власної винищувальної авіації. Натовське командування попереджає, що Європі треба переходити до масового виробництва та використання недорогого обладнання — безпілотників, перехоплювачів тощо. За підрахунками ЗМІ, в липні на збиття трьох російських дронів ЗС Румунії витратили біля 1,5 млн євро.

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