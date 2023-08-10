Нова війна у світі: Кім Чен Ин закликав свою армію готуватися до можливих військових дій

Також диктатор КНДР закликав збільшити виробництво зброї і розширити військові навчання.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив старшого генерала Збройних сил і закликав їх до більшої підготовки до війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне ЗМІ KCNA.

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Також диктатор КНДР закликав збільшити виробництво зброї, зокрема ракетних двигунів та артилерії, і розширити військові навчанння. Відомо, що минулого тижня він відвідав збройові заводи, де провів інспекцію.

Такі заяви Кім зробив на засіданні Центральної військової комісії, де обговорювалися плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, яких вона не називала.

"Вищий генерал країни, начальник Генерального штабу Пак Су Іл був звільнений. Він пропрацював на цій посаді близько семи місяців. Пака змінив генерал Лі Йон Гіл, який раніше обіймав посаду міністра оборони країни, а також верховного командувача військами", - сказано у повідомленні.

На фотографіях, опублікованих KCNA, Кім Чен Ин вказує на Сеул і райони, що оточують південнокорейську столицю на карті.

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