Нова війна в Європі: експерт назвав терміни та сценарій можливого нападу Путіна

Російський диктатор Володимир Путін може готувати підґрунтя для нового воєнного конфлікту на європейському континенті. Агресія може статися вже протягом найближчого року, а головним чинником стане відволікання уваги Заходу на інші гарячі точки світу.

Про це повідомив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, зараз для Кремля складаються сприятливі умови через зміну пріоритетів світових лідерів. Основний фокус міжнародної політики наразі зосереджений на Близькому Сході.

«Якщо говорити про часовий фактор, то зараз ситуація має вигляд більш сприятливої з кількох причин. Зокрема, фокус уваги і Дональда Трампа, і значної частини світу зміщений на ситуацію в Перській затоці та протистояння з Іраном. Там також триває війна на виснаження, витрачаються ресурси та боєприпаси», — підкреслив Горбач.

Через зосередженість спільноти на Ірані у Москви може виникнути спокуса здійснити провокації, розраховуючи на відсутність швидкої та адекватної відповіді. Проте Горбач наголошує, що для самої Росії цей крок залишається надзвичайно ризикованим і не гарантує успіху.

Ймовірні терміни агресії: весна, літо чи осінь

Експерт припускає, що російська агресія може статися у будь-який період поточного року. Проте особливу увагу варто звернути на осінь, коли військові маневри найлегше приховати.

«Наприклад, у вересні, коли такі дії можуть бути замасковані під проведення військових навчань. У Путіна ще є час для підготовки подібних провокацій. Якщо вже зараз відбувається інформаційне нагнітання, то, ймовірно, воно матиме подальший розвиток», — зауважує фахівець.

Який план Кремля

Сценарій нападу не обов’язково передбачає негайне вторгнення великих сил «тут і зараз». Швидше за все, Кремль діятиме поступово, розхитуючи ситуацію серією дрібніших конфліктів.

«Йдеться про каскадні дії або серію провокацій, які поступово формуватимуть потрібний інформаційний фон і громадську думку всередині Росії щодо "необхідності" таких кроків. Отже, це не обов’язково сценарій "тут і зараз", але він цілком можливий протягом року», — додав Горбач.

За словами експерта, саме інформаційне нагнітання всередині РФ є індикатором того, що Москва готує своїх громадян до ймовірності нового конфлікту, створюючи ілюзію «вимушеності» агресивних дій проти Європи.

Війна Росії з НАТО — останні новини:

Нагадаємо, за даними розвідки Литви, після завершення війни проти України Росія може готуватися до потенційного військового протистояння з НАТО. У щорічній оцінці загроз зазначається, що Москва вже розширює військові підрозділи біля кордонів країн Альянсу та планує збільшити чисельність армії на 30–50% порівняно з довоєнним рівнем.

У звіті також йдеться про модернізацію російського озброєння та відновлення стратегічних резервів. Окремо аналітики вказують на підтримку з боку Китаю, яка допомагає розвивати російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, у документі згадуються гібридні загрози, зокрема диверсії та інциденти з пошкодженням підводної інфраструктури в Балтійському морі. Через це НАТО посилило свою присутність у регіоні для захисту стратегічних об’єктів.